新地郭炳聯妻兒入市！1.8億買壽臣山SHOUSON PEAK洋房、呎價5萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
市場再錄名人入市個案，新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯妻子及兒子，新近擲1.8億元買壽臣山SHOUSON PEAK洋房四房。
是次成交為壽臣山SHOUSON PEAK洋房，實用面積約3,600平方呎，屬四房間隔，連1,138平方呎花園及750平方呎平台，在2月初以1.8億元沽出，呎價約5萬元，買家採60天成交期，分別要先繳付樓價5%的臨時訂金，以及簽署買賣合約時再繳付樓價5%加付訂金，合共1,800萬元，及後要在60日內繳付餘下樓價90%。
新地郭炳聯妻兒入市
至於，買家以公司名「EMINENT GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED」名義買入，其公司董事分別為劉寶賜（KWOK, HELEN PO CHI）及郭顥澧（KWOK, HO LAI EDWARD），與新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯妻子及兒子同名，料為同一人。
陳奕迅曾斥逾2.3億購入同屋苑洋房
壽臣山SHOUSON PEAK向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等也是業主。其中，陳奕迅的妻子徐濠縈在2013年12月以逾2.3億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。
如何品評財政預算案？還看有否運用市場機制！｜汪敦敬財政預算案2026｜一文看清最新房策 億元豪宅稅率6.5%、大升五成黃竹坑BLUE COAST沽1104伙、吸金189億 明公布新價單及銷售安排拜年順手買樓 區內客650萬購元朗PARK YOHO兩房 上手見紅逾百萬彭博：東亞銀行山頂歌賦山道15號豪宅 索價10億、仍較高峰腰斬