新地郭炳聯妻兒入市！1.8億買壽臣山SHOUSON PEAK洋房、呎價5萬

市場再錄名人入市個案，新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯妻子及兒子，新近擲1.8億元買壽臣山SHOUSON PEAK洋房四房。



是次成交為壽臣山SHOUSON PEAK洋房，實用面積約3,600平方呎，屬四房間隔，連1,138平方呎花園及750平方呎平台，在2月初以1.8億元沽出，呎價約5萬元，買家採60天成交期，分別要先繳付樓價5%的臨時訂金，以及簽署買賣合約時再繳付樓價5%加付訂金，合共1,800萬元，及後要在60日內繳付餘下樓價90%。

新地郭炳聯妻兒入市

至於，買家以公司名「EMINENT GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED」名義買入，其公司董事分別為劉寶賜（KWOK, HELEN PO CHI）及郭顥澧（KWOK, HO LAI EDWARD），與新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯妻子及兒子同名，料為同一人。

陳奕迅曾斥逾2.3億購入同屋苑洋房

壽臣山SHOUSON PEAK向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等也是業主。其中，陳奕迅的妻子徐濠縈在2013年12月以逾2.3億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。

壽臣山SHOUSON PEAK。（網上圖片）