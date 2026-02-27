AI顛覆經濟概念致美股周初急挫　分析員卻指科技股及加密幣將見底

早前有研究機構發出一份有關AI將顛覆未來經濟發展的報告後，觸發美股於周一（23日）下挫逾800點。不過Fundstrat聯合創始人Tom Lee認為，軟件股、美國科技股「七巨頭（Mag 7）」和加密數字貨幣正接近底部。



Tom Lee指出這場因AI引發的恐慌性交易幾乎已經結束，認為市場往往在壞消息出盡時築底。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

稱七巨頭指數逐步上揚

他特別提到了本周初令投資者震動的一篇來自Citrini Research 的、關於「AI末日」的病毒式分析帖。他表示：「我認為我們正看到跡象，表明我們可能已經處於底部的深度階段。」他告訴客戶﹕「七巨頭」指數自2月17日以來一直在回升；軟件股指數（IGV）已連續兩天上漲，他認為其底部已於2月23日確立。

Cathie Wood對科技股的信仰堅定，她早年買入創新科技股，並獲得豐厚回報。

Cathie Wood旗下基金買AMD沽台積電

另一方面，根據最新的交易資料顯示，有科技股女股神之稱的基金經理Cathie Wood旗下基金大舉購入Figma、DoorDash以及 AMD等公司股票，並公開宣稱AI是人類歷史上「最具顛覆性的創新」。

Cathie Wood旗下的旗艦基金於周一ARK Innovation ETF（ARKK）以及ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）共購入約47.7萬股Figma股票，投資總額達1180萬美元。這是在Figma公布優於預期的財報後進行的加碼。

在半導體領域，Cathie Wood的操作策略呈現明顯分歧。方舟投資近期購入了約3.4萬股AMD股票，總價值約680萬美元。另外，ARKK與ARKW兩個基金賣出了總計約470萬美元的台積電持股。