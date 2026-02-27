財政預算案2026｜惠譽稱預算案顯示政府更具增長導向財政立場

政府已於周三（25日）公布新一份財政預算案，評級機構惠譽指出預算案顯示出政府更具增長導向的財政立場，雖然借貸增加，但其中期公共財政緩衝較高，2025財年經營帳目盈餘恢復速度快過預期，為稅收優惠和增加基礎建設支出創造了空間。



惠譽認為，香港近期財政表現優於預期，主要受周期性收入增長推動，而非稅基結構性擴大所致。政府若能繼續推動財政赤字削減及中期強勁增長，將有助於控制評級下行風險。不過，惠譽提醒，若香港財政緩衝能力下降，債務佔GDP比率上升，將削弱其信用狀況，並使經濟更容易受到衝擊。

料從外匯基金轉撥款不會成常態

惠譽指出2026財年及2027財年經常性支出預計均削減2%，而年度資本支出平均約為1,200億元，其中包括與北部都會區相關的資金需求。政府預計，到2030財年，總支出將降至GDP的約21.5%，低於2026財年的約24.2%，這意味著即使資本支出仍處於較高水平，疫情後的財政負擔也將逐步縮小。

當局又提議整合財政資源以支持基建工程，從而未來兩年減少綜合赤字，惠譽預計，2026財年及2027財年每年從外匯基金轉移750億元（約佔GDP的2%）的做法不會成為常態，因為這反映外匯基金去年投資收入異常強勁表現，達到3,310億元。其他措施包括轉移債券基金的累計盈餘370億元，以及在2026財年從政府帳戶外調回約158億元。

惠譽提到，儘管有一次性資源轉移，借貸仍會增加，以配合大型計劃資本開支，港府計劃2026財年至2030財年平均每年發行債券1,940億元，高於去年預算案顯示，2025財年至2029財年期間的平均發行量為1,770億元，這將使財政債務佔GDP的比重從14.4%升至19.9%。

財政儲備足夠覆蓋10個月支出

不過，惠譽認為，政府財政儲備依然可觀，預計足以覆蓋約10個月的支出，而儲備佔GDP的比重將從2025財年政府估計的19.7%及疫情前41%的高峰，降至2030財年的17.3%。