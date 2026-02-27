信和中期基礎溢利22億元　派息15仙　去年7月起售出逾2300伙單位

信和（0083）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔基礎溢利為22.2億元，按年跌0.9%；股東應佔溢利按年跌15.8%至15.33億元，中期息為15仙。主席黃永光表示，期望把握未來發展機遇，為投資者持續創造長遠價值。



期內收入按年增加34.5%至51.8億元。

公司又指出期內應佔物業銷售收入為69.12億元，按年增加182.4%。於2025年7月1日至2026年2月13日期間，共售出2,325個單位（應佔單位：1,052個），主要受惠於市場對凱柏峰、柏瓏III及柏景峰推出的單位反應理想。

公司指出，期內應佔總租金收益為17.08億元，應佔酒店收入為8.22億元。

佐敦谷彩興路中小型住宅地皮。

購入屯門及佐敦谷地皮

公司表示，在過去6個月分別購入屯門及佐敦谷地皮，貫徹審慎而具策略性土地儲備方針，及印證對香港長遠發展堅定信心。

信和置業主席黃永光表示：「在市場預期利率進一步下調，以及旅遊業穩健復甦的帶動下，集團對整體前景依然樂觀，並預期住宅市場將可延續動力。我們將一如既往秉持審慎理財原則，致力提升營運效率和生產力。憑藉穩健的財務基礎及前瞻性的策略部署，我們期望把握未來發展機遇，為投資者持續創造長遠價值。」

母企尖置中期基礎溢利13億

至於信和母公司尖沙咀置業（0247），期內股東應佔溢利為9.05億元，按年減少13.23%，股東應佔基礎溢利為13.02億元，按年增加1.5%，中期息15仙。

此外信和旗下信和酒店（1221）股東應佔溢利為5,190萬元，按年增加19.3%，派中期息1.5仙。