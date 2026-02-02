穩定幣｜金管局：收到36份牌照申請　爭取3月發出首批少量牌照

金管局總裁余偉文表示，收到36份穩定幣發行人牌照申請並正在評估中，相關審核和研究工作差不多完成，會爭取於3月發出首批穩定幣發行人牌照，但首輪發牌數目一定不多。



初步目標只會發出非常少量牌照

余偉文在立法會財經事務委員會會議上表示，初步目標只會發出非常少量牌照。金管局已向部分申請人要求提供額外資訊，例如穩定幣應用場景詳情、風險管理包括反洗錢安排或者投資儲備資產，在收到所有所需資訊後會盡快做出決定。

他表示，穩定幣的發展一定要穩健、以風險為本，因此在評核穩定幣牌照申請時，其中一個重要關注是申請機構的風險管理能力，尤其在反洗黑錢方面。根據香港的監管框架，將來營運者若有任何跨境活動，無論是中國內地或者新加坡、倫敦、東盟，均須遵守當地監管規定。

余偉文表示，外滙基金與政府之間的分賬安排，目前採用一套行之已久且有效的機制。（資料圖片）

與政府分賬機制行之有效毋須更改

港府近年面對財赤壓力，而外滙基金2025年投資收益錄得3,310億元，創年度新高，社會關注外滙基金能否回撥更多款項到庫房。余偉文表示，外滙基金與政府之間的分賬安排，目前採用一套行之已久且有效的機制，形容有關安排一直「行得不錯」，現階段相信毋須更改。

他指出，外滙基金盈餘對政府財政儲備的分賬，以外滙基金投資組合的6年滾動投資回報率作基準，或者3年期外滙基金票據債息，以較高者為準，機制可以令政府投資收益較可預測及穩定，避免因市場短期波動而大幅影響財政收入。

至於是否有需要因應資本投資需求而調撥更多外滙基金資產，余偉文表示，有關調撥由財政司司長決定，《外滙基金條例》賦權財政司司長在諮詢外滙基金諮詢委員會及行政會議後，可以作出有關調撥，但必須在確信有關調撥不會影響香港貨幣金融穩定，以及維持港元穩定的能力的前提下，方可進行，相信政府會細心考慮。