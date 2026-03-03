摩通戴蒙再以動物論經濟　稱通脹猶如美經濟派對上的臭鼬

摩通行政總裁戴蒙再以生動比喻來闡述美國經濟及金融狀況。他警告稱，對美國經濟而言，通脹可能會成為「派對上的臭鼬」（Skunk at a Party）。他表示通脹可能比人們預想的還要高，若真的發生，那就像派對上來了一隻臭鼬一樣掃興。



今次是戴蒙時隔數月，再以動物來講解當地經濟及金融情況。數月前他曾警告信貸市場出現的裂痕就像「蟑螂」，預示還會有更多問題浮現。上周提醒稱一些貸款領域的競爭對手為追逐盈利正做「傻事」。

美國上個月發布的通脹數據顯示物價升幅相對溫和，1月消費者價格指數按月僅升0.2%。不過，美國和以色列對伊朗發動襲擊，推動油價飆升，並引發外界對通脹上行的擔憂。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

料伊朗局勢僅略推高油價

戴蒙表示：「目前這會略微推高汽油價格，不過如果這種情況持續時間不長，就不會造成嚴重的通脹衝擊，但情況若持續很長時間，則另作別論。」

他並預計，軍事行動將會有更多全球網絡攻擊或恐怖攻擊報復行動發生，銀行或會成為攻擊的目標。

稱市場情緒過於樂觀

另外，戴蒙在接受《彭博電視》訪問時稱，目前經濟形勢尚可，資產價格居高；市場情緒有些過於樂觀，但這種情況已持續多年。

他認為，形勢惡化的可能性比其他人想象的要大，通脹將引發經濟下行。