美媒：H-1B簽證費飆升醫生傳獲豁免　摩通戴蒙稱政策「措手不及」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布把供外國技術人才申請的H-1B簽證費用大幅增至10萬美元（約77.8萬港元）後，美媒周一（9月22日）引述白宮稱，華府允許包括醫生在內部份專業人員豁免H-1B簽證費用。



彭博社引述白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「這項公告允許潛在的豁免，包括醫生和住院醫師。最終，特朗普政府將遵循公告中的措辭。」

報道指，對於醫院來說，H-1B簽證計劃對於在偏遠地區招募醫生至關重要，因為這些地區在某些情況下嚴重缺乏醫護人員。

除此之外，《印度時報》周二報道，在特朗普宣布對H-1B工作簽證徵收一次過10萬美元費用後，摩根大通（JP Morgan）將與利益相關者和政策制定者進行溝通。

2023年12月6日，美國摩根大通行政總裁兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）在美國參議院銀行、住房和都市事務委員會針對華爾街銀行的聽證會上發言。（Reuters）

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）接受印媒採訪時稱：「對我們來說，簽證事關重要，因為我們在全球範圍內調動員工，這些專家會晉升到不同市場的新崗位」。

在另一次接受新聞頻道CNBC-TV18的採訪中，戴蒙表示特朗普的宣布「讓所有人都措手不及」。