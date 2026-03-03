彭博︰馬斯克旗下X及xAI擬全數償還175億美元債務

有外電引述消息人士指，馬斯克（Elon Musk）社交媒體平台X及人工智能初創公司xAI計劃全額償約175億美元債務。報道稱，正在管理X及xAI公司的債務的摩根士丹利正通知現有貸款人。



報道指，xAI的30億美元高收益債券將以每美元約1.17美元的價格贖回，溢價相當於該債券至少保持兩年的未償狀態。

Grok是馬斯克旗下xAI推出的基於大型語言模型開發的生成式AI聊天機器人。（Getty Images）

報道未有透露x及xAI資本來源，但當公司提前償還債券時，他們通常必須以罰款和貸款人預期在原始期限內賺取的利息來補償投資者。報道提到，部分債務已經未償多年，儘管部分債務不到一年，並帶有罰款。

SpaceX於2月收購了xAI

今次還款計劃是在一系列重大公司舉動後制定，SpaceX於2月收購了xAI，該交易估值為2,500億美元，使SpaceX在重組xAI的資本方面具有更大的靈活性。

SpaceX正在準備今年稍後時候進行首次公開招股IPO，在此之前，馬斯克2月份對xAI的管理層進行了全面改革。

2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

xAI於2025年收購了X，在這個過程中繼承了這家社交媒體公司120億美元的債務。知情人士表示，摩根士丹利隨後主管了xAI的50億美元一攬子債務。 1月，xAI在一輪E輪融資中籌集了200億美元。據報X和xAI沒有回覆評論請求，摩根士丹利拒絕置評。