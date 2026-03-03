伊朗局勢｜東方匯理︰油價一旦破百美元關　兩因素將拖慢升勢

美以伊戰事持續，國際油價繼續上漲。東方匯理資產管理投資研究院主管Monica Defend表示，除非霍爾木茲海峽運輸受阻，否則油價難以企穩100美元之上。矛盾的是，一旦油價升穿百元大關，「需求破壞」與衰退風險將迅速限制油價升勢。因此，該行將其定性為短暫的滯脹衝擊，而非新一輪石油超級周期。



她指，只要石油供應維持暢通，這充其量僅屬波動性事件，未至於構成系統性風險。然而，這正好說明了地緣政治現已成為影響投資周期的結構性因素，短期內將推升通脹風險、支持美元走強，並加劇資產類別分化。能源價格波動、通脹不確定性以及區域分化再度成為主導市場走向的關鍵。

她續指，亞洲和新興市場的石油進口國正面臨金融狀況收緊及外部收支轉弱的挑戰。歐洲因天然氣庫存偏低而對氣價波動較為敏感，但預料情況將隨季節轉換回復正常。相比之下，美國受惠於其能源出口國地位及避險資金流入，所受衝擊相對較小。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

料黃金成為贏家

在今次事件下，該行提到，黃金是各種情景下最明確的贏家。

該行認為，伊朗危機進一步印證一直強調的結構性轉變，地緣政治再次成為宏觀經濟的常態驅動因素。全球正步入一個「變中有序」的環境；在此環境下，地緣政治衝擊將引發板塊輪動與資產分化，而非市場齊升齊跌的單一走勢。該行認為，石油將地緣政治風險傳導至經濟與市場。