英媒︰長和有望續推進出售海外41個港口　習特會或成新動力

長和（0001）出售海外港口業務計劃，據報並未受到巴拿馬運河兩端港口遭該國政府接管而終止。據英國傳媒引述消息報道，有關出售海外港口業務計劃有望繼續推進，雙方目前改為集中商討41個港口的協議。



報道指出，長和與買家之一的貝萊德拒絕對傳聞置評，至於同為買家財團成員的地中海航運則未有回應。

料交易將於明年中完成

報道引述引述兩名熟悉談判情況的消息人士指，買賣雙方仍就長和全球41個港口資產進行談判，並表示有信心交易最終會完成。消息人士續指，預計交易可在明年年中完成，而即將舉行的習特會，亦有望為達成協議提供有利因素。

早前市傳中遠海運集團加入買方財團，報道指出，新交易最終作價尚未決定，而中方投資者在各個港口的持股比例將有所不同，例如不會入股對中國不友善的司法管轄區港口股份。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

長和去年原定向「貝萊德-TiL財團」出售巴拿馬在內的全球43個港口資產，總企業價值228億美元（約1,778億港元），當中市傳美資貝萊德將控制巴拿馬兩港口的控制權，而意大利Aponte家族持有的地中海航運及TiL集團，將控股其餘港口。

不過有關交易因中方介入審查監管交易，導致無法如期進行。長和其後提及，買方財團已引入中國內地的主要策略投資者加入，成為財團重要成員。

至於在巴拿馬的兩港口在當地最高法院作出特許經營權違憲裁決後，巴拿馬政府已接管。長和指出巴拿馬政府的行動不合法，並已訴諸國際仲裁。