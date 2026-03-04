伊朗局勢｜能源通脹憂慮升溫　金價下挫ETF跌逾3%　金礦股全線跌

市場持續關注伊朗局勢，美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，伊朗也聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹，通脹憂慮並抵銷黃金避險作用，資金流入美元，截至今日早上10時，美匯指數報99.19。紐約期金自5,300美元上方急墜，一度低見5,005美元邊緣，最新報5180美元。



紐約期金跌至5180美元

而本港上市的黃金ETF普遍跌逾3%，SPDR金（2840）現價跌3.22%，報3699元，成交4147萬元。FL二南方黃金（7299）跌6.64%，報35.72元。價值黃金（3081）跌3.2%，報24.22元.恒生黃金ETF（3170）跌3.85%，報16.22元。

金礦股全線下跌，紫金（2899）跌2.59%，報42.1元。紫金黃金國際（2259）跌2.68%，報218元。赤峰黃金（6693）跌3%，報40.08元。招金礦業（1818）跌2.7%，報33.34元。山東黃金（1787）跌2.1%，報41.08元。靈寶黃金（一百)（3330）跌2.06%，報24.68元。