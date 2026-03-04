伊朗局勢｜滯留杜拜港人連續3日訂3機場航班：唔諗錢，返香港緊要

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨即反擊。杜拜國際機場2月28日宣布暫停所有航班升降，有滯留杜拜的港人向《香港01》表示，至今已預訂連續三日、杜拜境內三個機場的航班，「都唔會諗錢，返到香港最緊要」。



沈小姐表示，超市仍有很多市民購物。（沈小姐提供）

沈小姐一家四口於2月19日到杜拜旅遊，住在沙漠區一間酒店，原本乘坐3月1日的航班回港，未料前一晚得悉杜拜棕櫚島一間酒店遭導彈碎片擊中起火，其後杜拜國際機場更暫停所有航班升降，至昨日（3日）今已滯留當地三日。

她憶述，在沙漠區的酒店隱若聽到天空每半小時傳出輕微炮彈聲，但市面尚算安全。她獲悉機場關閉後打算續訂房間，發現只剩下兩萬港元一晚的房間，她猶豫半晌，不久所有房間已經滿額，她只好前往市區，入住杜拜國際機場附近一間酒店。

她表示，由滯留至今，已預訂連續三日、杜拜境內三個機場的航班，雖然不斷有航班取消，亦未知航空公司會否退還費用，惟她說：「都唔會諗錢，返到香港最緊要。」她又說，從酒店步行前往杜拜國際機場雖然只有4分鐘路程，但她寜可召車，也「不願承受4分鐘步程」，不想途經露天地方，「依家做啲乜嘢，最緊要安全。」

+ 1

沈小姐形容杜拜人甚為從容冷靜，超市仍有很多市民購物，貨架仍有大量存貨，不覺得出現「搶購潮」。她又憶述某晚在酒店逗留期間，所有人的手機突然響起警報，她隨即致電前台查詢，職員僅指示她睡覺；她望出窗外，更看見有人在泳池如常游泳。

盡管杜拜人表現冷靜，她坦言感到害怕，故預先在房內為女兒尋找避難處，「進入衣舞間內的廁所，躲在鋅盤底再關上門，這樣是最安全的。」她同時已制定不同方案前往機場，希望盡快返回香港。

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

近日有數班航班嘗試從印度各大城市前往迪拜，僅一、兩航班成功在迪拜國際機場降落，其他航班也要折返；另有飛機從歐洲往迪拜，最後也要折返。