內地2月製造業PMI報49　遜市場預期　連續兩個月低於50

國家統計局數據顯示，2月份，製造業採購經理指數（PMI）爲49，遜於隕期，比上月下降0.3個百分點，製造業景氣水平有所回落。



內地製造業PMI連續2個月低於50，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指，2月份，受農曆新年假期等因素影響，製造業採購經理指數回落，產需兩端均放緩，高技術製造業增長動能持續顯現。製造業企業對農曆新年後市場發展信心增強。

中國製造業・中國工廠・中國經濟：圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

霍麗慧又指出，內地企業預期向好。生產經營活動預期指數爲53.2，比上月上升0.6個百分點，製造業企業對春節後市場發展信心有所增強。從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於56以上較高景氣區間，相關企業對近期行業發展更爲樂觀。

非製造業PMI回升至49.5%

國家統計局指出，2月份，非製造業商務活動指數爲49.5，比上月上升0.1個百分點，非製造業景氣水平有所改善。

當局又表示，2月份綜合PMI產出指數爲49.5，比上月下降0.3個百分點，表明內地企業生產經營活動總體較上月有所放緩。

中國國旗・中國經濟・中國國慶・中國旅遊・中國遊客：People wait to board trains at the Shanghai Hongqiao railway station ahead of the National Day holiday, in Shanghai, China September 28, 2023. REUTERS/Aly Song

國家統計局數據顯示，2月非製造業新訂單指數爲45.2，比上月下降0.9個百分點，表明非製造業市場需求有所回落。

分行業看，建築業新訂單指數爲42.2，比上月上升2.1個百分點；服務業新訂單指數爲45.7，比上月下降1.4個百分點。投入品價格指數爲50.9，比上月上升0.9個百分點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平有所上漲。