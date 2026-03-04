強積金2月人均賺3729元　惟中港美股票基金齊錄虧損2007年來首次

積金評級數據顯示，強積金於2月錄得1.11%正回報，連同1月的強勁表現，創下系統成立以來第三佳的開局成績。以絕對金額計算，2月投資收益約 179億港元，按強積金479萬名成員計算，人均賺約3,729港元。



美股及中港股市錄虧損而整體獲正回報 為2007年來首次

歷史數據顯示，過往10次強積金在1月及2月均錄得正回報的年份中，有7次全年錄得正回報，平均回報約14.36%。雖然2月整體強積金錄得正回報，但美國股票及香港及中國股票成為唯二錄得虧損的資產類別，此情況過去僅發生4次，上一次為 2007年2月。

計入供款後，強積金總資產於2月底升至1.630萬億港元，較1月底增加209億港元，連續第10個月創歷史新高；相當於479萬名成員平均賬戶結餘達340,216港元，較1月底增加 4,355港元，同樣破紀錄。

開年正回報全年多獲理想回報 惟今年或與往年不同

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，儘管強積金在2月份錄得1.11%回報，創下制度成立以來第三佳的首兩個月開局成績，並實現連續第10個月資產增長，但他重申早前觀點，認為波動而非回報，才是今年主要的投資主題。歷史數據顯示，當增長勢頭強勁時，全年錄得理想回報的機會較高；但考慮到眾多外圍因素，2026年或與往年不同。

他指出，美國股票是強積金最受歡迎的資產類別之一，而香港及中國股票則是強積金規模最大的資產類別，因此兩者均是衡量強積金表現的重要指標。然而，自2007年以來，首次出現這兩個資產類別同告下跌，而整體強積金卻錄得正回報的情況。這種罕見現象反映投資者應保持審慎，同時亦印證了分散投資的重要性。

他並預計，2026年將是波動的一年。全球局勢極度難以預測，在這種不確定性下，認為離場的風險比繼續持貨更高。分散投資與長期持有可有效降低不確定性，而積金局强制要求所有強積金計劃提供的「預設投資策略基金」，依然是為成員推薦的投資選擇。