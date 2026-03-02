積金局主席劉麥嘉軒︰下一步研究強積金投資黃金ETF方向

積金局主席劉麥嘉軒在財經事務委員會上表示，已完成檢討強積金投資於房託基金（REITs），今年會繼續檢視強積金可投資的範圍，以納入更多不同的投資產品，包括黃金交易所買賣基金（ETF）。



劉麥嘉軒指出，REITs獲納入互聯互通機制後，將計劃容許強積金投資於上海及深圳證券交易所上市的REITs，一旦有納入時間表，積金局會很快配合及盡快落實，同時取消5個海外市場核准交易所上市的REITs投資上限。另外，積金局將於2026年年底前完成預設投資策略（DIS）的全面檢討及制訂改善建議，滿足計劃成員的需要。

積金易平台（積金局提供圖片）

尚有兩行業計劃待納入積金易平台

至於積金易平台方面，劉麥嘉軒提到，現時已有12個受託人及22個計劃完成加入積金易平台，餘下2個計劃均屬行業計劃，涉餐飲及建築行業，並已分別安排於本月底及下月底加入平台。考慮到相關行業從業員未必熟悉電子操作，局方於半年前已加強宣傳及教育，例如與行業工會、商會、僱主聯會等組織合作，為從業員進行登記。

她指，積金易平台是強積金制度實施以來最大的改革，局方與平台一直密切監督構建及每日營運，並已有一系列措施，以確保平台穩健、安全，會繼續監督承辦商的工作，要求其提升服務質素，使平台更好用、更易用。

平台已處理700萬宗申請

她又指，平台現時已處理約700萬宗行政指示，約7成以電子方式提交，較局方預期數碼使用率步伐較快，但仍會持續鼓勵所有用家盡量以電子方式處理其強積金，以進一步提高數碼使用率。

她提到，積金易平台推出前，強積金的平均行政費約58點子，而平台營運首兩年收費37點子，預計下年可進一步降至29點子，即較未有平台前減一半，強調未來會繼續推動減費，當初預計平台運作10年內行政費能減到20至25點子，現時有信心5年內達標。

至於平台行政費以外的收費，劉麥嘉軒指，局方已要求所有信託人檢討所有收費，以「物有所值」原則，盡量減費，同時透露部分受託人已計劃下調收費，重申積金局會繼續推動業界減費。