積金局將研准強積金投資黃金ETF　有信心行政費5年內降至最低0.2%

強積金管理局主席劉麥嘉軒今日（2日）在立法會財經事務委員會會議表示，一直檢討如何優化強積金准許投資的資產類別，加上政府希望推動黃金交易樞紐，下一步準備探討強積金投資黃金ETF（交易所買賣基金）的方向。



另外，劉麥嘉軒指積金易平台推出後，預計明年強積金平均行政費減至0.29%，較未有平台前減低一半，未來會繼續推動減費。當初預計平台運作十年內，行政費減到0.2%至0.25%，現時有信心五年內達標。



劉麥嘉軒預計，積金易平台推出後，明年強積金平均行政費減至0.29%。（資料圖片／積金局提供）

劉麥嘉軒指，現時強積金基金可投資於積金局核准的交易所買賣基金（ETF），但局方一直檢討如何優化強積金准許投資的資產類別，加上政府希望推動黃金交易樞紐，下一步準備探討強積金投資黃金ETF的方向。

另外，局方已完成檢討強積金投資房託基金，並計劃允許強積金投資於深圳及上海證券交易所上市的房託基金，同時取消五個海外市場核准交易所上市房託基金的投資上限，待房託基金納入滬深港通的詳細安排落實後，便會配合迅速推行。

至於積金易平台，劉麥嘉軒指，現時有12個強積金受託人和22個計劃成功加入積金易平台，餘下兩個行業計劃分別安排在3月底和4月底加入。她說，積金易平台推出後，預計明年強積金平均行政費減至0.29%，較未有平台前減低一半，未來會繼續推動減費。當初預計平台運作十年內，行政費減到0.2%至0.25%，現時有信心五年內達標。

積金局計劃檢討註冊年費 目標收回所有成本

劉麥嘉軒亦預計，下個財政年度積金局總開支繼續減少2%，三年共減5%。她提到，1998年政府以50億元成立積金局，預料到2027年3月底結餘仍然有約21億元，但營運收支有赤字，計劃檢討註冊年費，目標收回所有成本。根據積金局提交立法會文件，局方預計2026-27財年開支約638億元，營運赤字22.7億元，較本財年經修訂的預計營運赤字減少29%。