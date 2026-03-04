伊朗局勢｜韓國KOSPI指數較高位瀉2成　大摩料日韓股市將顯著回落

中東區內烽煙四起，打擊投資者信心，亞太區股市全面下挫，其中韓國股市今日（4日）曾下瀉一成，並且一度觸發熔斷機制。自上周五（27日）歷來高位計起，當地KOSPI指數在不足2個交易日，最多累計跌幅為20.29%，KOSDAQ指數累計跌幅亦曾達到19.67%。對於亞太區股市前景，摩根士丹利認為自年初以來亞洲股市表現，較美股理想，認為區內股市將會顯著獲利；同時又指出由於日本及韓國為主要能源進口國，相信股市會出現顯獲利沽盤。



韓國股市自總統李在明在去年6月上台﹑推出一系列金融改革措施後持續上揚，其中KOSPI指數累計升幅達1.6倍，更一度升穿6000點。不過近日卻受到中東局勢影響，而接連下挫。《彭博》報道，早市交易中，外國基金淨賣出KOSPI股票，而散戶投資者和本地機構投資者則增持。衡量期權價格的指標﹕KOSPI 200波動率指數升至2020年3月以來的最高水平。

日本股市曾跌近半成。（視覺中國）

日股今早曾跌近半成

日股方面，今年受「高市早苗戰略」推動，日本股市曾累升17.93%，但如今同樣受戰事拖累，今早日股曾跌最多4.73%，是2025年4月11日後最大跌幅，當日跌幅為5.73%。

大摩表示，隨著中東戰火令此前表現強勁的亞洲增長股面臨風險，亞洲股市可能受重創。大摩指，鑒於亞洲股市年初以來的強勁回報並且大幅跑贏美股，預計亞洲股市無論按絕對還是相對口徑都可能出現「顯著回落」。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

大摩指出，儘管價值屬性可能有助支撐日本和韓國股市表現，但兩國都是主要能源進口國。考慮到過去12個月的強勁漲幅，在更廣泛的降風險、減倉位的過程中，預計會出現一定程度的獲利了結。「高市早苗戰略」受益標的可能更具持續性，例如經濟安全與供應鏈韌性相關公司。韓國國防以及「超級周期」主題相關標的可能比以往油價衝擊時期更具韌性，像SK Bioscience這樣的公司可能面臨石化上游原物料成本上升的壓力。