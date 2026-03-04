伊朗局勢｜瑞銀︰特朗普未能如期訪華風險增　油價上揚不利人民幣

中東局勢持續惡化，瑞銀在報告表示，美國總統特朗普在3月底未如期訪華的風險上升；同時，國際油價走高亦對人民幣構成整體偏負面的壓力。



《路透》上月引述白宮匿名官員表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，雙方正在權衡是否延長「關稅休戰」。瑞銀指出，特朗普未按預期訪華的風險上升，但強調延遲或取消仍屬風險情景，而非基本預期，因為中國已批評對伊朗的打擊並呼籲停火，中國外交部發言人被問及訪華安排時表示中美就兩國元首互動保持着溝通，但沒有進一步訊息。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

油價上揚對人民幣構成負面影響

伊朗宣稱封鎖波斯灣重要石油航道霍爾木茲海峽，導致油價和運費急升。瑞銀表示，油價上行對人民幣構成負面衝擊，因為中國是原油的大型淨進口國。不過，人民幣的更關鍵驅動因素仍是美元貿易加權指數的變動，人民銀行此前下調外滙風險準備金率後，美元兌人民幣的走勢顯示市場反應大體符合央行預期。

瑞銀分析顯示，更高的能源價格在短期內應會推升中國通脹，在全球油價處於每桶40至80美元的正常波動區間時，油價上漲10%將使滯後的整體消費價格指數（CPI）上升0.2至0.3個百分點、生產物價指數（PPI）上升0.5至0.6個百分點。由於政府仍對部分能源、交通、公用事業及其他服務價格進行管制或控制，從而限制了向消費者端的傳導，因此，若油價躍升至80美元以上，傳導彈性會更小。

料今年內地CPI仍低於1%

瑞銀稱，即使CPI被抬升零點幾個百分點，今年內地CPI通脹大概率仍將低於1%。如果油價繼續上行，PPI最早可能在第二季轉正，這將降低政策制定者減息以及採取「反內捲」等其他應對通縮措施的緊迫性。該行認為，提振內需是中國應對通縮的唯一可行方案，仍需更多措施出台。