兩會2026｜2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%至5%

十四屆全國人大四次會議於3月5日（周四）上午9時在北京開幕，國務院總理李強作政府工作報告。



和平外交政策、走和平發展道路

堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡，堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義。

中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，攜手構建人類命運共同體，共創世界和平發展美好未來。

深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略

堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

落實愛國者治港原則 促進港澳長期繁榮穩定

要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

國防和軍隊現代化建設

貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。紮實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。

多渠道加大資本補充力度 穩妥處置金融機構不良資產

積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置。多渠道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。

積極有序化解地方政府債務風險

支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

因城施策控增量、去庫存、優供給

因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革。優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。

制定推進銀發經濟高質量發展的措施

更大力度保障和改善民生。堅持民生為大，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力為人民群眾多辦實事。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。實施康復護理擴容提升工程。

積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動

加快重塑足球青訓體系。積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動，建好用好群眾身邊的運動場地設施，培育更多特色群眾體育賽事活動。

居民醫保、城鄉居民基礎養老金

城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。居民醫保人均財政補助標準提高24元。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。完善生育保險制度和生育休假制度。

增加普通高中學位供給

推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給。

放寬在流入地中考報名條件

科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件，進一步完善「人地錢」掛鉤政策。

高質量推進城市更新，穩步實施城鎮老舊小區、城中村等改造

推動新型城鎮化和區域協調發展。深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略和新型城鎮化戰略，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。高質量推進城市更新，穩步實施城鎮老舊小區、城中村等改造。盤活利用存量土地和閒置房屋。

紮實推進鄉村全面振興

紮實推進鄉村全面振興。堅持把「三農」工作作為重中之重，深入學習運用「千萬工程」經驗，提高強農惠農富農政策效能，進一步夯實農業農村基礎、提升發展質效。

著力建設強大國內市場

著力建設強大國內市場。堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮我國超大規模市場優勢。

進一步擴大高水平對外開放

進一步擴大高水平對外開放。堅持合作共贏，穩步擴大制度型開放，拓展國際循環，以開放促改革促發展。

進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度

圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，增強高質量發展動力活力。規範金融機構競爭秩序，深入推進地方中小金融機構減量提質。持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。

推動跨境電商加海外倉模式擴容升級

引導企業優化全球市場布局，推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。培育壯大貿易發展新動能，推動跨境電商加海外倉模式擴容升級、規範有序發展，加強國際寄遞物流體系建設，拓展中間品貿易，發展數字貿易、綠色貿易，提升邊境貿易。

持續深化重點領域改革

持續深化重點領域改革。圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，增強高質量發展動力活力。

調整優化消費稅徵稅範圍、稅率

調整優化消費稅徵稅範圍、稅率，並推進部分品目徵收環節後移。

加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務

推動科技創新和產業創新深度融合。加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務，以科技金融支持創新創造。

深入整治「內捲式」競爭

加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態。

啟動新一輪雙一流建設

完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，分類推進高校改革，動態調整學科專業，啟動新一輪「雙一流」建設，建設國家交叉學科中心，加大拔尖創新人才自主培養力度。

加快高水平科技自立自強 建立北京、上海、粵港澳大灣區創新中心

推動科技創新和產業創新深度融合。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技項目比例。

促進新一代智能終端和智能體加快推進

打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。

實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。

培育發展未來能源、量子科技、6G等未來產業

培育壯大新興產業和未來產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

落實職工帶薪錯峰休假制度

支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。

制定實施城鄉居民增收計劃

制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措。

安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新

深入實施提振消費專項行動。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。

設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

各級政府要更好「當家理財」

各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

繼續實施適度寬鬆的貨幣政策

把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

2026年赤字率擬按4%左右安排

今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%—5%

2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%—5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

《綱要（草案）》提出六方面109項重大工程

引領新質生產力發展方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。

構建現代化基礎設施體系方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。

促進城鄉融合發展方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。

保障和改善民生方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」服務、社會關愛服務提出25項工程。

推動綠色低碳轉型方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修覆提出18項工程。重點領域安全保障方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。

著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位占比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配制度，健全社會保障體系。

「十五五」時期數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到12.5%

《綱要（草案）》著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。

「十五五」規劃綱要草案提出20項主要指標

經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出。

創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上。

民生福祉方面，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。

其中，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。

《綱要（草案）》著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到12.5%。

地緣政治風險持續上升

外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，世界經濟動能疲弱，多邊主義、自由貿易受到嚴重衝擊。

國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少。中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，制度優勢和大國優勢不斷彰顯。

國內生產總值平均增長5.4% 明顯高於全球平均增速

國內生產總值連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元、140萬億元台階，年均增長5.4%、明顯高於全球平均增速。制造業增加值規模連續16年保持全球第一，產業鏈供應鏈韌性和安全水平穩步提升。

居民人均可支配收入年均增長5.4%，城鎮新增就業累計超過6000萬人。脫貧地區農村居民收入增速持續高於全國農村平均水平，基本養老保險全國統籌穩步實施，勞動年齡人口平均受教育年限增加到11.3年，人均預期壽命提高到79.25歲。

第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局

2025年是「十四五」收官之年。過去5年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，有效應對世紀疫情等超乎尋常的衝擊挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就，第二個百年奮鬥目標新徵程實現良好開局。

過去一年中國特色中國外交取得新成就

中國堅決反對保護主義和單邊霸凌行徑，堅定維護多邊主義和開放合作，堅定捍衛二戰勝利成果，提出全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，在應對全球性挑戰和解決國際地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

切實抓好民生保障 積極發展社會事業

出台穩就業支持政策，開展大規模職業技能提升培訓行動，重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設三年行動計劃，推動高校學科專業調整，加強縣域普通高中建設。實施醫療衛生強基工程。完善兒科和精神衛生服務體系，全國二三級公立綜合醫院兒科服務實現全覆蓋。有效防控基孔肯雅熱等傳染病疫情。健全基本醫保參保長效機制，優化醫藥集採措施，推出商業健康保險創新藥目錄，長期護理保險制度覆蓋3億人。

漸進式延遲法定退休年齡改革穩妥實施。城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，在全國實施個人養老金制度，開展養老服務消費補貼試點。持續推進社會救助擴圍增效，加強重度殘疾人托養照護，完善困境兒童福利保障措施。提高優撫標準。發展文化事業和文化產業，旅遊業活力顯現，國內出遊人次增長16.2%，入境旅遊人次增長17.1%。成功舉辦第九屆亞洲冬季運動會、第十五屆全國運動會，群眾體育賽事和全民健身活動蓬勃開展。

進一步深化改革開放 暢通國民經濟循環

實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。

加快加力清理拖欠企業賬款。有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。

一年來實施更加積極有為的宏觀政策 著力穩定經濟運行

一年來，實施更加積極有為的宏觀政策，著力穩定經濟運行。年初就做好了應對複雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。

二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅衝擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對沖了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。

實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。

持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。

綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。

中國人民有信心智慧力量戰勝一切艱難險阻

過去一年取得的成績來之不易。中國面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢。實踐再次證明，堅持黨中央集中統一領導是應對一切困難、做好各項工作的根本保證，中國人民有信心有智慧有力量戰勝一切艱難險阻。

2025年中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力

一年來，中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機器人（機械人）、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片（晶片）自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北鬥規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。

產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

2025年國內生產總值增長5% 總量達140.19萬億元

李強表示，一年來，中國經濟頂壓前行，展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。

2025年主要目標任務順利完成

李強作政府工作報告表示，2025年是很不平凡的一年。黨的二十屆四中全會勝利召開，擘畫了未來五年中國發展的宏偉藍圖。

全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。