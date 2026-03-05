伊朗局勢｜港股反彈71點終止3連跌　北水創紀錄走資277億元

亞太區內股市今日（4日）一洗頹風，全線反彈，其中韓國股市更彈逾1成。港股亦隨外圍升勢而高開逾300點，重上25500點。



【16:40】港股全日升71點

港股終止連日跌勢反彈，恒指全日升71點，收市報25321點，國指收市報8451點，跌32點，科指跌33點，報4796點。成交額約為3,219億元。

不過北水明顯沽貨，全日淨流出277億元，創單日走資規模紀錄。

友邦（1299）升5.1%，為全日表現最佳成份股。

地產股及收租股成獲得投資者吸納，九倉置業（1997）升3.6%，新地（0016）升2.4%。

重磅股滙豐（0005）升2.4%，收市報133.9元。

不過科技股仍處於弱勢，阿里（9988）跌2.8%。

此外京東健康（6618）挫6.2%，成為今日表現最差成份股。

【15:51】港股跌幅升窄至82點

港股升幅在午後明顯縮減，最新報25331點，升82點，科指跌25點，報4804點。

另一方面，北水沽出港股，淨流出200.58億元。

【12:13】科技股偏軟 美團阿里半日跌逾1%

其後港股升幅曾擴大至近500點，中午收市報25462點，升212點，國指升20點，報8504點，科指升不足1點，報4829點。

滙豐（0005）中午收市報134.9元，升3.1%，渣打（2888）升3.3%，報182.5元。

科技股方面，美團（3690）跌1.7%，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）升0.5%。

油股方面，中海油（0883）跌1.4%，報26.7元。

【09:30】港股高開334點

恒生指數最新報25583點，升334點，國指升93點，報8577點，科指升77點，報4907點。

滙豐（0005）高開3%，報134.7元。

科技股方面，阿里（9988）高開0.5%，報130.5元。