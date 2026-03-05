伊朗局勢｜據報正了解銀行中東風險敞口　金管局︰港銀體系敞口小

市場持續關注中東局勢，外電知情人士表示，大型中資銀行更罕見地限制向阿布扎比政府旗下金融機構發放雙邊貸款，同時，中港監管機構正同步加強審查力道，當中香港金管局本周至少聯繫了兩家當地銀行，審查其在中東貸款和債券方面的風險敞口。



金管局回覆《香港01》查詢時表示，不評論市場傳聞，香港銀行體系對中東的風險敞口很小。



據報本周至少聯繫兩家銀行審查中東貸款和債券風險敞口

《彭博》引述知情人士透露，多家中國金融機構正縮減對中東業務的風險敞口，同時由於區內衝突引發市場對中國在該地區的大量貸款的擔憂，監管機構正加強監管。國家金融監理局也指示國內貸款機構，審查其在該地區的融資活動，包括向國有實體提供的債務，並最早於本周提交調查結果。

知情人士稱，一家大型銀行更罕見地限制向阿布扎比政府旗下金融機構發放雙邊貸款，另一家中型貸款機構則正尋求買家，以出售其為中東借款人提供的部分銀團貸款。

同時，一家中國保險公司的資產管理部門正在減持主權債券和國家相關債券，包括由沙特阿美發行的債券。 另也有一家中國機構的交易員已接到指示，從周一起停止交易該地區的股票。