美利酒店母企｜海港企業去年虧損擴至2.3億元　港酒店入住率提升

香港美利酒店母公司海港企業（0051）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔虧損2.34億元，按年增加2.34倍，基礎淨虧損為2,240萬元，2024年錄得基礎溢利為8,300萬元，不派息。



公司指出年內發展物業計提應佔虧損撥備2.55億元後，虧損擴大至2.44億元。投資物業盈利按年跌11%至1.25億元，酒店業務虧損收窄59%至2,700萬元。

（美利酒店圖片）

公司進一步指出旗下2間位於香港的酒店入住率在2025年有所提升，增幅更超越直接競爭對手，客房收入實現雙位數增展，抵銷市場整體餐飲及宴會業務疲弱的影響，進而帶動酒店恢復錄得營業盈利。

料旅遊及消費業續復甦

海港企業指出，展望2026年，在針對性政策舉措和利好的匯率走勢支持下，本港與旅遊和消費相關的行業有望保持復甦勢頭。策略重心正由追求客量增長轉向提升旅客體驗，重點開發本地招牌旅遊項目、創新景點和獨特的本土產品。這種朝向整合與多元化旅遊體驗的演變，將長期鞏固香港作為精緻、高增值旅遊目的地的地位。

公司又表示，中國內地方面，在可支配收入增加及政府主導的提振消費措施推動下，預期境內旅遊會維持增長軌跡，儘管部分地區產能過剩所帶來的結構性問題尚未解決。

公司亦指出地緣政治與宏觀經濟的不確定性持續籠罩，集團所涉足的各個市場的消費者信心受到拖累，消費模式亦出現改變。集團會保持警覺與靈活性，專注於策略性舉措和營運效率，以應對這些挑戰並抓緊新興機遇。