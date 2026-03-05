證監會梁鳳儀︰過去2年推流動性措施降交易成本　買賣價差收窄38%

證監會行政總裁梁鳳儀表示，過去兩年推出的流動性措施已有效降低交易成本，買賣差價收窄38%，交易指示的執行時間亦改善26%，支撐了去年港股日均成交額按年增長90%。



梁鳳儀今日在2026亞洲證券業與金融市場協會周年會議的歐盟─亞洲金融服務對話活動上，發表題為「求同存異：亞太資本市場強韌發展之路」的主題演講，當中提到面對當今變局，加碼提升市場韌力是合適的對策，當局必須重新思考如何塑造韌力，部署積極進取的戰略，以期建立更深廣、更可持續及聯繫更緊密的市場平台。

就亞太區的情況而言，塑造韌力意味拓展市場、善用科技，以及加強跨境合作，好讓資金能夠在市場受到衝擊下仍得以高效流動。

稱著手對每手股數進行改革

她續稱，香港數年前努力嘗試走出疫情陰霾，當時的資本市場面臨股市流動性大減的困境，因此恢復市場活力成當務之急。香港對策是透過全面的改革來鞏固市場的基本面，包括簡化上市制度和市場的微觀結構， 以減少市場磨擦和提升資本效率。

證監會又與港交所（0388）緊密合作，收窄買賣差價，降低抵押品成本，並着手就每手股數進行改革。