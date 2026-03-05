京東末季經調整少賺90%　收入增1.5%　年度每股普通股派息0.5美元

京東（9618）系公司漸次放榜。京東去年第四季歸屬於公司普通股股東的淨損失為27億元（人民幣，下同），2024年第四季度淨利潤為99億元，列賬轉盈為虧。經調整純利則為11億元，按年大跌九成，惟仍較預期稍佳。季度收入為3523億元，按年增加1.5%。



計及全年，2025年歸屬股東淨利潤為196億元；經調整純利270億元，全年收入為13,091億元，按年增加13.0%。



公司指，股東回報保持強勁，總回報率達到約10%，其中，回購股份佔流通在外普通股的6.3%，回購總金額約30億美元，年度現金股利約14億美元。當中，每股普通股派息0.5美元。

零售末季錄經營利潤98億元 外賣總投入規模環比繼續收窄

核心零售業務方面，京東零售第四季度錄得經營利潤98億元，經營利潤率為3.2%，按年均下滑。京東零售2025年全年錄得經營利潤514億元，2024年全年為411億元。京東零售經營利潤率2025年全年為4.6%，2024年全年為4.0%。

新業務方面，第四季新業務經營虧損錄得148.0億元，全年錄得虧損466.4億元。對於外賣業務，京東指出，訂單量勢頭穩健，且餐飲訂單結構更加健康，同時第四季度外賣總投入規模環比繼續收窄。

京東物流去年經調整少賺近3%

京東物流（2618）公佈，去年第四季經調整純利按年增5.7%，錄得23.5億元（人民幣‧下同）；收入按年升21.9%，錄得635.3億元；惟期內利潤按年跌5.2%，至19.7億元。計及全年，非國際財務報告準則利潤77.1億元，按年跌2.6%；收入2171.5億元，按年升18.8%。

京東健康去年經調整純利增36%

京東健康（6618）去年經調整純利按年增36.3%，錄得65.3億元；總收入按年增26.3%，錄得734.4億元。公司指，2025年非國際財務報告準則淨利潤率，達到公司成立以來最高水平。截至2025年12月31日，過去12個月的年度活躍用戶數量達到2.17億。

京東工業（7618）則公佈上市後首份業績，2025年經調整純利按年增長5.3%，錄得11.3億元；收入按年升17.4%，錄得239.5億元。