京東佳寶對農曆年銷情樂觀　稱目前未到價格戰　冀港人多留港消費

京東佳寶採購部負責人林凱欣在接受《港台》訪問時表示，雖然受北上消費影響，但對今年農曆新年的銷情審慎樂觀，市面零售商加大折扣力度促銷，是因為面對的不止本地競爭，亦有內地競爭，希望鼓勵港人留港消費。但她認為仍「未去到價格戰」，「公司提供適度優惠，做生意點都要有啲利潤才能持續下去」。



報道又引述林凱欣表示，京東去年8月中宣布完成收購佳寶，業務整合順利，較明顯成效是供應鏈整合，已經引入過百款產品，包括京東自有品牌、大閘蟹等。她又指出大閘蟹是公司30多年來首次推出生鮮食品，未來會繼續增強食品供應鏈，包括計劃增加國內源頭直採比例的蔬果，將節省的成本回饋給消費者。

京東佳寶食品超級市場。（廖雁雄攝）

她又表示，京東向佳寶提供不少發展資源，網購是其中一個方向，並透過數據分析工具，在訂貨、選擇產品上，提升顧客體驗等，並且計劃大力發展京東自有品牌，目標上半年由現時約100款倍增，包括過往較少的零食類產品，以拓展客源。

林凱欣又指，截至1月底店舖數目大約有96間，今年上半年希望突破100間。本港不同規模的零售商面對的問題都差不多，包括租金及人手，認為最重要提升內部效應、整合供應鏈、數字化管理等，以節省成本，會繼續做到「又好又平」。