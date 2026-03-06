恒生指數全日升435點 京東物流飆23%冠絕藍籌股 滙豐揚1%
撰文：張偉倫
出版：更新：
港股今日（6日）高開37點，走勢一度反覆，其後升幅突然擴大，全日升逾400點。
【16:37】
港股今日延續上日升勢，升幅一度接近500點，全日升435點，收市報25757點，國指升176點，報8628點，科指升151點，報4947點。
京東系表現突出，京東物流（2618）升23%，收市報12.63元，京東（9618）升10%，京東健康（6618）升1.9%。
金融股方面，港交所（0388）升1.9%，滙豐（0005）升1%，收市報135.2元，渣打（2888）跌1.1%。
消費股方面，泡泡瑪特（9992）升0.6%，海底撈（6862）升1.6%。
汽車股方面，比亞迪（1211）升2.3%，吉利（0175）升7.9%。
【11:30】恒指升434點
恒生指數最新報25755點，升434點，國指升169點，報8621點，科指升164點，報4960點。
京東系股價全面上揚，京東物流（2618）飆19.4%，為目前表現最佳藍籌股，母公司京東（9618）升7.6%，報104.3元。京東健康（6618）升3.3%，報49.06元。
攜程及蒙牛升幅均逾半成
其他藍籌股方面，攜程（9961）升7%，蒙牛（2319）升5.9%，信達生物（1801）升5.7%，網易（9999）升5.5%。
科技股方面，美團（3690）升3.2%，騰訊（0700）升2.9%。