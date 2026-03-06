兩會｜中證監吳清︰續促進上市公司提升治理水平　增投資者回報

中國證券監督管理委員會主席吳清表示，於「十五五」期間完善中國特色穩市機制建設。他指出將圍繞深化投融資綜合改革，進一步完善資本市場基礎制度，積極發展多元股權融資，拓展私募股權和創投基金多重的退出渠道；同時更加精準有效的服務新質生產力，穩步發展期貨和衍生品市場，更好滿足企業、居民的風險管理需求。



吳清指出，近年來，中國特色的穩市機制建設和中長期資金入市都取得重要突破，市場回暖向好的態勢不斷鞏固。

吳清又表示，當前，國際投資者資產配置多元化的需求日益增強，中國資產吸引力明顯提高，證監會將以打造一流市場化、法治化、國際化營商環境爲抓手，以提升跨境投融資便利服務爲方向，進一步推動市場、產品、服務、機構方面的雙向開放邁上新的台階。

吳清指出，總的來看，資本市場的規模、結構、質量都在實現新的躍升，市場韌性和抗風險能力也在明顯增強，股市的風向標作用更加凸顯，在穩就業、穩企業、穩市場、穩預期的過程當中，發揮着日益重要的功能。

新國九條推出後上市公司累計分紅5.83萬億人民幣

他又指出在持續狠抓上市公司真實性的基礎上，進一步提升可投性，完善激勵約束機制，促進上市公司提升治理水平，加強分紅回購，不斷提升投資價值和投資者回報，活躍併購重組市場，促進資源高效配置，助力培育更多的世界一流企業。他更進一步指出，新「國九條」發佈以來，上市公司累計分紅5.23萬億元人民幣，創歷史新高，同時88家公司平穩退市。

他表示推動出臺上市公司監管條例，抓緊落地新修訂的上市公司治理準則，切實加強保薦代表人監管，加快建設財務造假線索發現中心和第三方配合造假監測預警機制。

吳清表示着力強化對新型業務的監管。總的考慮是趨利避害、規範發展、有效監管、嚴控風險，主要措施有突出公平性原則，深化細化高頻量化交易的監管，出台衍生品交易監管辦法，支持合法合規風險管理活動，依規則限制過度投資。