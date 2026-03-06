兩會｜大新銀行料內地今年進一步擴大刺激措施空間有限

大新銀行經濟研究及投資策略部發表投資評論表示，國務院總理李強在全國人大會議發表政府工作報告，提出今年經濟增長目標定於4.5%至5%，是2023年以來首次調低經濟增長目標，亦是1991年以來最溫和的增長目標；通脹目標維持2%左右。



內地今年預算赤字率維持4%左右，維持於1994年財稅體制改革以來的最高水平；新增地方政府專項債券額度4.4萬億元（人民幣‧下同），是自2022年以來首次沒有上調。政策上將繼續實施更加積極的財政政策，及適度寬鬆的貨幣政策。李強指，提出上述目標主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎；又表示將推動價格總水平由負轉正。

大新銀行認為，報告整體語調顯示今年內地進一步擴大刺激措施的空間有限。面對房地產市道仍然低迷，任何刺激消費的財政政策效用都未必可帶來扭轉形勢的效果，而且近年內地負債水平持續上升，刺激措施規模也受制於財政資源所限。內地為支持大規模設備更新和消費品以舊換新而安排的超長期特別國債由去年的5,000億元減至4,500億元。雖然報告提及加大逆周期和跨周期調節力度，及要靈活高效運用降準降息等多種政策工具，但語調上未有暗示在貨幣政策上會比去年更進取。該行預料今年也可能僅會減息降準最多各一次，與去年幅度相同。

大新維持港股「中性」觀點，人工智能相關應用有望提振企業盈利前景，惟短線仍受制美伊戰事導致大市可能持續波動。恒指短線若再次跌穿25000點心理關口，可能下試24000點水平，阻力位為2月高位27400點。