兩會｜人行潘功勝稱無意透過匯率　獲貿易競爭優勢

人民銀行行長潘功勝表示，今年人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量政策和存量政策、貨幣政策與財政政策的集成、協同效應。他並強調，中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。



在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上，潘功勝稱，人行堅持保持滙率彈性，加強預期引導，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。在特定情景下，使用宏觀審慎管理工具校正市場的羊群效應和負向的自我強化。

綜合運用短中長期政策保證流動性充裕

此外，將綜合運用短、中、長期的政策工具，保證市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格水平的預期目標相匹配。

潘功勝稱，目前，內地貨幣政策採用數量型和價格型調控並行的方式，未來將逐步淡化數量型中介目標，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更好發揮利率調控的作用創造條件。

他指出，今年以來，人民幣對美元滙率有所升值，與內地經濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結滙等都有關。目前人民幣對美元雙邊的滙率水平處於這些年來的中值區間，中國沒有必要也無意通過滙率貶值獲取貿易競爭優勢。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

潘功勝又稱，將根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟的運行情況，引導和調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行，強化利率政策執行和監督，對於一些不合理的、容易消減貨幣政策傳導效果的市場行為加強規範，要求銀行向企業明確展示貸款的年化綜合融資成本，規範融資中間費。

另外，近期，為進一步加大對科技創新的金融支持力度，人行將會同中國證監會、科技部等部門，創新推出債券市場的科技板。同時，人行將進一步優化科技創新和技術改造再貸款政策，進一步擴大再貸款規模，從目前的5,000億元（人民幣‧下同）擴大到8,000億元至1萬億元；降低再貸款利率；擴大再貸款支持範圍，大幅提高政策覆蓋面；保持財政貼息力度，進一步降低企業融資成本；優化再貸款使用流程。