特朗普訪華前　據報白宮評估是否允許騰訊保留對多間遊戲公司持股

英媒引述知情人士消息指，白宮內部正討論騰訊在國際上的投資是否構成風險，以及是否允許其繼續持有熱門遊戲公司的股份。此事正值特朗普計劃4月訪華前夕，北京方面曾多次批評美國採取的安全措施影響中國企業。



騰訊擁有遊戲公司Epic Games的28%股份，該公司是一家總部位於美國北卡羅來納州的企業，旗下擁有熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）。

騰訊也擁有Riot Games、Supercell的股份，其中Riot Games總部位於洛杉磯，旗下擁有遊戲《英雄聯盟》（League of Legends），Supercell則是芬蘭集團，旗下著名遊戲是《部落衝突》。

圖為2026年3月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席榮譽勳章頒獎典禮。（Reuters）

在特朗普首個總統任期時，騰訊對遊戲領域的投資就成為美國海外投資委員會（CFIUS）審查時間最長項目之一。CFIUS開始質疑騰訊對Epic Games和Riot Games的投資是否能獲取數以百萬計美國人的數據。

至拜登執政期間，時任司法部高官曾主張CFIUS強制騰訊剝離相關資產，但財政部傾向透過建立數據保護措施以保留投資。