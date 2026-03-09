伊朗局勢｜華僑銀行︰霍爾木茲海峽被封　料中國受影響程度較低

華僑銀行指出，中國對霍爾木茲海峽長期封鎖的敏感度可能低於許多亞洲國家，因中國已積累全球規模居前的戰略原油儲備、油氣佔中國發電佔比有限，以及報道稱部分中國船隻成功通過海峽。



該行報告稱，石油和天然氣合計僅佔中國電力結構的4%左右，遠低於東協多數經濟體40%至50%的平均水平；中國電力系統主要依靠煤炭、水電、太陽能、風能和核能，這些能源均不受伊朗戰爭直接影響。中國向電動汽車和可再生能源的快速轉型，亦提供額外的結構性對沖。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

報告表示，隨着道路燃料需求已顯現峰值跡象，加之可再生能源產能快速擴張，中國對油價波動的敏感度正逐年下降，但內地工業部門並非完全不受影響，石化原料價格與原油價格緊密關聯，油價上漲將推高塑料、合成材料、化肥及各類化工產品的投入成本，進而影響中國製造業供應鏈。

該行認為，中東戰爭可能意外助力中國的再通脹進程。中國生產者出廠價格指數（PPI）籃子中，原物料加工和化工製造等行業權重較高，而原油正是這些行業關鍵的上游投入品。因此近期油價飆升或將推動中國PPI，進而帶動GDP平減指數，使其早於預期重回正增長區間。