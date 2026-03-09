伊朗局勢｜分析師料美股年底前陷崩盤式下跌機率　由20%增至35%

伊朗戰事升級繼續衝擊全球金融市場，華爾街資深策略員、亞德尼研究公司總裁Ed Yardeni警告，美國股市今年可能面臨顯著下行風險。Ed Yardeni將今年底前美股出現崩盤式下跌的機率，由先前的20%上調至35%；同時亦把由投資者情緒驅動的「爆發式上漲」（meltup）的行情機率，從20%大幅下調至僅5%，反映市場對中東衝突可能演變為持久戰、並引發通脹衝擊的擔憂。

Ed Yardeni在報告中指出，若石油價格持續高企，美國經濟與股市將陷入兩難，聯儲局同樣面臨艱難抉擇。一方面通脹升溫風險加劇，另一方面失業率可能攀升，並打擊消費者支出，進而侵蝕企業利潤率，令聯儲局的政策路徑更趨複雜。

在飆2020年代基準情況未改

儘管短線風險升高，Ed Yardeni並未改變其長期的「狂飆2020年代」（Roaring 2020s）基準情境。他預期在生產力快速提升的推動下，美國將迎接十年強勁且可持續的增長，今年底前實現機率仍達60%。放眼未來十年，前景更為樂觀：該情境延續的機率高達85%，僅有15%機率重演1970年代的停滯性通膨。

他在報告中又指：「如果投資者開始預期會發生停滯性通膨，熊市出現的可能性就更高。」

