伊朗局勢｜已有600餘名中國公民安全撤離　中國大使館不間斷協助

央視新聞報道稱，截至目前，美以襲擊已造成伊朗1332人死亡，9669處民用設施受損。自美以對伊朗展開軍事行動以來，已有600餘名中國公民從伊朗安全撤離。

圖為2026年3月1日，從伊朗撤離的中國公民，在阿塞拜疆南部阿斯塔拉口岸合影。（新華社圖片）

在安全形勢極為嚴峻的情況下，中國駐伊朗大使館不間斷與在伊中國公民聯繫，通報形勢變化、規劃撤離路線、解決實際困難。包括協助中國同胞租車，全程跟進車隊動向，直至安全抵達相關口岸，與使館口岸工作組成功匯合。

此外，針對部份在伊中國公民，其護照在伊方相關部門辦理手續，開戰之後無法及時取回的問題，中國駐伊朗大使館積極進行協助，用最快速度辦理旅行證，保障了中國同胞順利、安全撤離。此外，僑團在本次撤離行動中，也發揮了重要作用。當地僑團骨幹人員，在局勢緊張之際，主動配合使館協助中國公民撤離，完成相關工作。