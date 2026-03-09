滙豐統一延長分行服務時間　周一至周五營業至下午5時

滙豐從上周一（2日）起，滙豐已延長及統旗一下所有分行的服務時間，星期一至五均營業至下午5時。而在3月2日前，56%分行於周一至五是下午4時30分關門。香港區零售銀行及財富管理業務零售及理財產品分銷主管甄文輝表示，推動數碼銀行的同時，仍會貫徹線上線下跨渠道全方位的服務策略，實體分行面對面的服務依然是重點之一。



滙豐流動理財簡易版 吸引逾80萬名客戶使用

他指出，針對不熟悉科技或只需要基本理財功能的客戶而推出的「滙豐流動理財–簡易版」，自2022年10月推出至今，已吸引超過80萬名客戶使用。另外，分行的數碼大使去年共為超過7萬名客戶解決服務問題，而每月舉辦的「數碼學堂」在過去數年間亦累計協助了數百名長者為主的客戶認識相關服務，提升他們使用數碼銀行的信心。

滙豐銀行從3月2日起，旗下所有銀行的服務時間，統一為星期一至五均營業至下午5時。（鄧海興攝）

滙豐香港推出全新服務，讓傳統「紅薄仔」、即存摺儲蓄戶口持有人使用香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），將戶口整合至綜合理財戶口。全程無需處理任何紙本文件，或親臨分行或人手逐一轉移常行指示。

為配合是次升級服務，滙豐特意將旗下的流動分行升級為「防騙號」。這些流動分行將繼續走訪較偏遠及較多長者居住的地區，在提供基本銀行服務的同時，亦會透過短片及動畫推廣防騙訊息，協助客認識數碼銀行服務，讓最需要被關顧的客戶亦能做好準備，安心轉用數碼銀行服務。