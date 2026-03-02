滙豐訪問｜艾橋智︰本港商業房地產仍處調整周期　中長期展望正面

本港商業房地產仍待復甦，市場並繼續關注對於銀行貸款素質等方面的影響。其中龍頭大行滙豐﹙0005﹚剛公布去年全年業績，當中就香港商業房地產⾏業的相關提撥為7億美元，較2024年的1億美元大幅飆升。滙豐表示，這反映新增違責風險承擔的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下⾏壓⼒的影響，以及計算預期信貸損失所⽤模型的更新。

滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，目前香港商業房地產處於周期之中，而每個周期中，市場的供應及需求方面都需時調節，但對於中長期展望持正面態度。

預計今年零售舖位市場仍有壓力

滙豐財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，目前香港樓市中住宅市場成交量及價格趨於穩定，相信這是市場正在正常化，但是商業房地產中的零售及寫字樓方面則仍然面對壓力，當中零售舖位仍需要視乎旅遊業、本地及零售消費等市道復甦速度，但今年預計仍將會有壓力。

她指出，本港寫字樓方面，隨著IPO及資本市場活動，也新增了相關需求，一些優質寫字樓出租情況已開始活躍，這是正面信息，但整體供應方面仍然過多，導致空置率持續高企，故相信仍需時調整。而香港不像其他很多市場例如歐美，會面對很多債務違約問題，而這也給予香港韌性去渡過周期。