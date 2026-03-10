Qwen千問換帥　阿里雲CTO周靖人代管一號位　骨幹林俊暘近突離職

阿里巴巴（9988）旗下千問開源大模型技術負責人林俊暘上周突然離職，內媒引述消息指，模型一號位由阿里雲CTO和通義實驗室負責人周靖人代管。



至於負責Qwen預訓練的劉大一恒同時代管後訓練和Coding團隊，劉大一恒和Qwen模型團隊的其他負責人向周靖人報告。



中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

周靖人擔任阿里雲CTO 去年晉升為合夥人

內媒報道指出，周靖人在2015年從微軟（美：MSFT）加入阿里巴巴，在數據科學與技術研究院（iDST）和達摩院帶過尖端技術研發，也在螞蟻、淘寶做過實際業務落地。2022年底，周靖人開始擔任阿里雲CTO和通義實驗室負責人。到2025年，他晉升為阿里合夥人，進入阿里最高集體決策機構。

劉大一恒則於2020年入選「天才少年」計劃入職華為，在2021年加入阿里達摩院語言技術實驗室，從Qwen早期起便是核心成員，負責預訓練，其數據能力獲讚。

早先林俊暘的離職惹市場眾多猜測，有傳聞稱其離職並非自願，亦有傳聞阿里的開源策略調整。阿里澄清指，目前千問模型團隊穩定，沒有出現「集體離職」的情況，所有產品與服務運行正常，會堅持開源策略。