彭博︰亞太區交易回暖　亞洲資深投資銀行家加快跳槽步伐

《彭博》引述知情人士透露，隨着交易量增加，就業市場再次升溫，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手的步伐加快。



近年來，由於地緣政治緊張局勢和主要經濟體增長放緩，相關機會減少，人員流動和招聘速度均有所放緩。但隨着亞太地區交易的回暖，正引發全球大型投資銀行新一輪的人才爭奪戰。

就業市場的轉變影響到主要業務覆蓋領域，從房地產到股票資本市場都有涉及。其中包括Indran Thana，這位資深銀行家在瑞銀效力已有15年，擔任亞洲房地產、酒店和休閒業務負責人，上周辭職加入花旗，將填補Jonathan Quek離職後留下的空缺，後者已加入Jefferies Financial Group Inc.。

美銀董事總經理將加入Jefferies

另外，伴隨Jefferies等新興競爭對手擴大業務版圖，也帶動人才流動。科技、工業和生物技術等行業的復甦，為這些公司帶來機會。

報道指，跳槽的資深銀行家中還有將加入Jefferies的美國銀行董事總經理Min Zhao。花旗銀行家Aaron Zhang將跳到摩根士丹利。瑞銀東南亞及印度的科技、媒體和電訊業務主管Warren Wu也已離職。摩根大通中國消費及零售業務主管Karen Chen近期也辭職加入競爭對手公司。