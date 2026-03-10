伊朗局勢｜吳天海：石油危機可大可小、加劇通脹　或嚴重影響本港

九龍倉置業（1997）集團主席吳天海在業績會上表示，伊朗局勢引發的石油危機可大可小，認為較1970年代更嚴重，對香港的影響也較俄烏戰爭接近，油價及能源價格上升，令本港電費價格隨之上漲，從而影響一系列商品價格，最終會加劇通脹，同時息率下降空間減少，甚至上升，將對香港構成嚴重影響。



吳天海指出，為應對不明朗的局面及經濟上可能遇到的難題，集團會繼續減少負債，保持財務穩健，以往每年能減少逾20億元的債務，假如一切正常，期望今年也能達到類似數字。

九龍倉置業（1997）集團主席吳天海（前排中）。

零售開局理想 惟料商場租金增長滯後

零售市道方面，他提到，今年開局理想，對今年1月香港零售銷售升幅較顯著感到驚訝，2月仍有承接力，暫時對零售市道不悲觀。不過，他重申要留意伊朗局勢，預計歐洲旅客或減少來港，但東方旅客可能選擇停留在香港。

至於商場租賃，他指，不同於零售市道，「現實好骨感」，租金會有滯後，預計仍然受壓，另外由於銅鑼灣地區的競爭大於尖沙咀，時代廣場的租賃有壓力，而商場本身較舊，只能慢慢調整，以提升競爭力。

時代廣場。 （陳浩然攝）

若阿里退租時代廣場 會揾尋求新租客填補

被問及傳阿里巴巴（9988）退租時代廣場10層辦公樓，樓面共17萬平方呎，租約於2028年屆滿，是否屬實？吳天海表示，由於涉及商業條款，未能證實阿里租約何時屆滿，或是否遷出，但倘若遷出，集團會尋求其他租客填補。

他指出，整體寫字樓供求目前失衡 ，疫情時已供應過剩，目前仍在增加，儘管需求有所增加，仍追不上供應。