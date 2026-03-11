華僑銀行冀今年財富管理業務收入升雙位數　擬續增聘人手

華僑銀行位於中環皇后大道中35號的新中環分行正式開幕，為全港首間「銀行 × 生活零售」分行，引進新加坡知名品牌老成昌的海外首間零售店。華僑銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，新中環分行自2月16日開幕以來三周，新開戶數量較舊有的中環分行去年每日平均增70%，大部分並屬於擁有資產達100萬以上的宏富理財客戶，並以本地香港客及大中華客戶為主。



李貴莊表示，目前該行在香港擁有21家分行，會研究在其他旺區和核心地段，增設類似分行，也會按業務需求，在整個零售銀行層面增聘人手，幅度為高單位數。

她又指出，華僑銀行去年宏富理財客戶按年增長逾30%，離岸客戶增幅超過40%，財富管理收入按年上升逾70%。而今年業務開局良好，目標全年財管收入增幅可達高雙位數。

地緣政治風險持續升溫，李貴莊表示，通脹壓力的紓緩速度或會減慢，美聯儲可能因此推遲減息時間。有見市場短期內仍然波動，預期資金流向避險資產，例如黃金、美債、美元、日圓等，又建議客戶宜多元化配置資產，以分散風險。

新中環分行內老成昌的零售店以經典斑蘭蛋糕及地道糕點作招徠，李貴莊表示，品牌跨界聯乘更突顯華僑銀行的新加坡-香港雙樞紐優勢。華僑銀行香港與老成昌同樣擁有深厚的新加坡文化底蘊，合作為客戶營造更舒適而具溫度的到訪體驗，希望將銀行服務貼合客人需要及融入日常生活。實體據點不再只是交易窗口，而是推動財富諮詢與客戶體驗升級的平台，並着眼於長期關係的建立。