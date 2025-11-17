東亞陳俊桂看好財管前景　繼聘人手明年淨增雙位數　用AI非為裁員

港銀財富管理業務續向好。東亞銀行總經理兼個人銀行處主管陳俊桂表示，今年首9個月整體零售業務有不錯表現，當中財富管理業務表現理想，相關收入增長逾40%，保險銷售收入更增近60%。希望明年整體零售及財富管理相關業務收入，仍能繼續維持雙位數增長，主要考慮到對經濟前景持樂觀態度，以及美國預計未來12個月，繼續減息步伐等。



陳俊桂預計明年也淨增人手幅度也達雙位數字，主要集中在財富管理業務方面。

望明年零售及財管相關業務 維持雙位數收入增長

人手方面，面對其他同行例如滙豐及恒生推動架構重整及精簡人手，陳俊桂則表示，由於業務需求增長，東亞零售銀行業務一直有增聘人生，今年淨增加人手幅度達雙位數字，預計明年也淨增人手幅度也達雙位數字，主要仍集中在財富管理業務方面。至於人工智能應用方面，主要目的也並非為減省人手，而是主力於提升營運效率及客戶個人化體驗等。分行方面目前有48家分行，部分分行將會再作優化提升。

他又分享，步入第四季以來，旗下零售業務的財富管理、投資及銀保等相關業務增長勢頭持續，雖然第四季以來市場面對美息波動及美國政府停擺等，但反而可能帶來投資交易機會，短期股票交投持續，整體美股及港股成交保持高位。

陳俊桂表示，今年以來客戶偏好股票、結構性產品業務，以及基金產品。（資料圖片）

今年客戶偏好股票、結構性及債券基金等產品

而今年以來，多了客戶倉位在股票，包括美股及港股，現貨買賣多了逾一倍。同時，結構性產品業務也有雙位數字增幅，而基金產品也有高雙位數字增幅，近期並以債券型基金較受歡迎。

跨境業務方面，陳俊桂表示，今年首9個月南向客戶人數及資產管理規模（AUM）都有大幅增長，主要受惠於跨境客戶投資及財富管理需求增加，高端客戶需求增長明顯。第四季以來跨境客戶仍關注於全球資產配置，偏好固收基金、股票投資及保險產品。

東亞銀行早前並宣布成為「跨境支付通」的首6間本港銀行之一，透過香港轉數快(FPS)與內地網上支付跨行清算系統(IBPS)的互聯，兩地居民只需輸入收款方的手機號碼或賬戶號碼，便可隨時採用當地貨幣進行即時跨境匯款。陳俊桂表示，市場反應熱烈，使用以內地南向客戶佔大多數。