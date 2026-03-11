國泰航空升幅擴至3.8%　去年純利增近一成　派第二次中期息64仙

國泰航空（0293）公布2025年全年業績，集團股東應佔溢利為108.28億元，按年升9.5%；每股普通股基本盈利165港仙，按年升10.9%。派第二次中期仙，每股64仙。

業績公布後，國泰股價升幅擴大，曾高見13.36元，最新報13.1元，升3.8%。



期內，收益總額達1,167.66億元，按年升11.9%。錄得燃油對沖虧損7.07億元，燃油成本淨額則增至313.44億元。其中客運服務收入724.54為億元，按年增長15.8%，貨運服務收入242.79億元，增長1.2%。

期內國泰航空可用座位千米數為1,406.81億，按年增長25.8%，共運載乘客約2,887萬人，按年增長26.5%，乘客運載率達85.2%。

集團表示，純利增加，受惠於可載量增加、客運量穩定及貨運需求強勁，推動財務業績增長，惟部分增幅因香港快運造成的乘客收益正常化及虧損所致。另外，純利包括一項因與香港飛機工程有限公司就飛機零件管理合營企業達成的和解協議而產生的非經常性盈利約9.78億元。

國泰航空2025年純利按年增近一成。（Getty）

料今年客運運力將增長約10%

國泰主席賀以禮表示，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量以及航空燃油價格出現難以預料的變動。持續的供應鏈受阻及成本通脹亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付。然而，公司已奠定堅實基礎，使國泰更具韌性、效率與靈活性。這使國泰處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，公司亦會保持靈活應變。 隨著國泰在航線網絡增加航班班次及航點，預期於2026年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升。