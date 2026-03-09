油價破百　國泰航空燃油對沖少過30%　中東戰火如何燒股價？

中東局勢急劇升溫，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，產油國相繼減產，國際油價一度急漲約3成，逼近每桶120美元，現仍企於100美元左右。



油價自「戰前」60美元水平，短期已累升逾六成，對於燃油成本佔比近三成的航空公司而言，這無疑是一記重擊。面對油價波動，曾因燃油虧損而慘蝕數十億元的國泰航空﹙0293﹚，如今遇上戰雲，其對沖策略能否有效「防火」？專家接受《香港01》訪問，分析中東戰火可能對其股價和營運帶來的「三重打擊」與關鍵變數。



中東戰爭持續升溫，伊朗封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽的同時，中東主要產油國紛紛減產，導致國際油價衝上100美元。截至今日下午4:30分，紐約期油報103.89美元，日內升14%，布蘭特原油報107.5美元，日內升近16%。

受油價飆升拖累，自2月28日伊朗戰火開始以來，國泰航空股價累跌逾13%，今日更一度跌逾6%，收市報12.18元，仍跌5%。

國泰於2016年底修訂對沖政策，將合約期由最多4年減至2年，並計劃逐步降低對沖比例。（資料圖片）

國泰燃油對沖比率低於30% 每桶成本價約37美元

燃油開支是航空公司的最大成本，2024年佔國泰開支31%，去年上半年降至29.4%，但仍是最大的單項營運開支。由於國際油價經常大幅波動，為穩定成本，航空公司會根據未來油價走勢預測，簽訂對沖合約，鎖定來年或未來數年的油價。

燃油對沖（Fuel Hedging）通常透過衍生性金融商品（如期油合約、選擇權）買入高於市價的合約。若油價飆升可降低成本，但油價下跌則導致對沖合約錄得虧損。國泰在2016年和2017年正是因為燃油虧損，分別慘蝕84.6億元和63.8億元，導致兩年業績均見紅。為此，國泰於2016年底修訂對沖政策，將合約期由最多4年減至2年，並計劃逐步降低對沖比例。

國泰2025年至2026年的燃油對冲計劃，對冲比率將從2025年首季的超過30%逐步遞減至2026年首季的25%左右》。（國泰《二零二四年報告書》）

據國泰《二零二四年報告書》顯示，國泰2025年至2026年的燃油對冲計劃，對冲比率將從2025年首季的超過30%逐步遞減至2026年首季的25%左右，即目前約25%燃油成本鎖死，75%跟隨市價。

而平均行使價亦相應從大約37美元逐步下降，意味著若實際油價高於各季度的行使價（如高於37美元），對冲部分將產生盈利以降低燃油成本，反之若油價低於行使價（如低於37美元），則對冲部分會錄得虧損而增加成本。

整體而言，該階梯式策略對油價上升的保護作用隨時間遞減，但同時也逐步減少了油價下跌時對冲虧損的風險暴露。目前國際油價衝上100美元，意味着市價遠高於鎖定的行使價，對冲部分將錄得顯著盈利。不過，對沖比率只有大約25%。

中東戰事蔓延至航班

此外，中東地區是全球主要航空區域之一，佔全球航空乘客量約一成，杜拜和多哈更是國際航空樞紐。《華爾街日報》報道指出，以往以伊衝突對航班的影響僅數天，但美國總統特朗普表明，今次可能持續四、五星期甚至更久。

然而，戰事的影響遠不止於此。香港專業飛行員協會主席張敬龍日前指出，美國、以色列及伊朗之間的軍事行動對航空業影響極為深遠。隨着伊朗、伊拉克、敘利亞以及阿聯酋等大片空域因軍事行動而被全面封鎖，飛機只能集中繞道土耳其、阿富汗等少數航道飛行。他警告，航道擠擁不僅增加飛行安全負擔，更難以估計有關影響何時才會結束。他預計，在中短期內、例如暑假旺季，機票價格、尤其是直航機位將無可避免地上漲。

國泰航空日前已宣布取消3月14日及之前所有香港往返杜拜及利雅得的航班，並為往返或途經迪拜、利雅得和多哈的旅客，提供豁免航班重訂、更改航點及退票手續費的安排。

黃國英表示，以伊衝突及美國總統特朗普朝令夕改的性格，令經濟前景不明朗，並會持續較長時間，因此國泰航空股價難以有上升空間。（資料圖片）

專家︰關鍵在於以伊衝突持續時間

相比起短期的航班調度，市場更憂慮的是衝突倘若曠日持久，對航空業將帶來更深遠的打擊。

對此，資深基金經理、黃國英資產管理董事黃國英表示，油價上升對國泰有三大影響，不過關鍵是視乎以伊衝突的持續時間，首先是令國泰燃油成本增加，但假如油價只是維持兩星期高位，影響相較輕微；其次是燃油附加費上漲，導致機票加價，再加上世界局勢動蕩，可能令旅客出行需求減少。最後是影響全球通脹及減息進程，為消化更高的通脹預期，聯儲局可能會將減息時間表押後。

黃國英強調，以伊衝突及美國總統特朗普朝令夕改的性格，令經濟前景不明朗，並會持續較長時間，因此國泰航空股價難以有上升空間，甚至有下跌的風險，「捱得住短線低潮，可能企穩10元以上」，但假如局面進一步惡化，也有可能跌穿10元水平。