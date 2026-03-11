美股｜道指最新跌逾400點　納指及標指轉跌　油價升逾4%

美國上月通脹符預期，美股周三（3月11日）早段下跌，道指最新跌逾400點，納指及標指靠穩後轉跌。另外，雖然消息指國際能源署（IEA）提議釋放約3億至4億桶石油儲備，為其歷史上規模最大的緊急石油儲備，但國際油價目前仍然上揚。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月11日

【23:50】油價升逾4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶86.97美元，升3.52美元或4.22%。倫敦布蘭特期油每桶報 91.73美元，漲3.93美元或4.48%。

【23:47】納指及標指轉跌 Tesla仍升2%

道指最新報47,234點，跌472點或0.99%；納指最新報22,637點，跌59點或0.26%；標普500指數現報6,750點，跌30點或0.45%。

重磅科技股方面，Tesla升1.99%、Nvidia漲0.33%、蘋果公司（Apple）跌0.23%、Amazon跌1.08%、微軟跌0.74%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

【22:49】Tesla升逾2%

道指最新報47,509點，跌196點或0.41%；納指最新報22,762點，漲65點或0.29%；標普500指數現報6,785點，升4點或0.06%。

重磅科技股方面，Tesla升2.64%、Nvidia漲0.84%、蘋果公司（Apple）跌0.07%、Amazon跌0.08%。

數據方面，美國2月消費物價指數（CPI）按年漲2.4%，符合市場預期及與前值相同；核心CPI按年升2.5%，亦符市場預期，前值為升2.5%。

【22:47】油價升逾3% Bitcoin現報7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶86.13美元，升2.68美元或3.21%。倫敦布蘭特期油每桶報 90.90美元，漲3.10美元或3.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,746.79美元、24小時內約跌1%。