OpenClaw養龍蝦AI｜百度全球首款手機「龍蝦」應用　先上安卓市場

Openclaw養龍蝦火遍網絡，百度（9888）在 Android安卓市場上線「紅手指 Operator」應用程式，號稱全球首款手機龍蝦應用程式。



百度指，該應用還結合自研移動端 AI Agent 能力，實現了打車、外賣訂餐等跨 App 的交互操作。「紅手指 Operator」由百度智能雲團隊打造。用戶安裝註冊「紅手指 Operator」後，即可直接指揮執行任務，無需更換設備，iOS端預計本月內上線。

在這一能力基礎上，紅手指Operator進一步將原生OpenClaw也預置部署至雲端虛擬手機中，OpenClaw負責處理複雜任務，可在PC與網頁端環境中執行大量自動化操作，例如全網蒐集熱點並生成日報、跨網頁尋找資源並自動下載、執行深度數據抓取等任務。

Operator則主要負責原生App環境中的任務執行。它能夠完成跨App、多線程的交互操作，比如打車、外賣訂餐、手機遊戲掛機、社交軟件交互等。例如，用戶只需輸入「幫我搜索2月18日北京到長沙價格最低的機票」，系統即可在雲端自動完成搜索與下單流程，等待用戶確認即可。