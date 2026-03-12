阿里巴巴取代騰訊成首選股　大摩讚其擁頂級自研AI芯片

伴隨AI養龍蝦的熱潮 ，科技股再現炒風。摩根士丹利報告指，將阿里巴巴（9988）取代騰訊（0700），上調為首選股，並解釋稱儘管公司短期利潤有壓力，但掌控完整的AI技術鏈，包括芯片、雲、模型、應用。



阿里巴巴全日收跌1.2%，報131.6元，全日成交額近76億元；騰訊則收跌近1%，報546.5元，全日成交額約107.7億元。兩間公司均將於下周放榜業績。



阿里巴巴發佈「千問」AI APP。（資料圖片）

大摩指阿里擁頂級自研AI芯片 逐隻分析競爭對手

外電引述大摩報告指出，阿里巴巴擁有頂級的自研AI芯片、中國第一且全球第四的雲基礎設施提供商、有最廣泛的最先進開源基礎模型，以及以消費為中心的應用。

至於競爭對手，首先是騰訊，該行則認為，騰訊的技術領域相對落後，所幸得益於微信的強大生態系統，故而起步雖然晚，但跟進速度快。另外對於百度（9888），該行也指出其積極利用文心模型，以及崑崙芯展現出本土芯片的優勢，但核心搜索業務有壓力。而字節跳動，雖然目前尚未擁有自研AI芯片部門，但相信只是時間問題，且旗下抖音流量強勁，豆包模型在春節期間表現不俗。

大摩預測，2030年中國AI芯片的總潛在市場（TAM），將達到670億美元，國內AI芯片自給率將達到76%。