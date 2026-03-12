理想汽車末季經調整少賺93%　料今年首季交付量減少3.1%至8.5%

理想汽車（2015）公佈業績，第四季經調整純利錄得2.7億元（人民幣，下同），按年下滑93.2%；車輛銷售收入則為272.5億元，按年減少36.1%，汽車毛利率為16.8%，去年第四季則為19.7%；收入總額為287.8億元，按年減少35.0%。



計及全年，經調整淨利潤為24.0億元，按年減少77.5%，收入總額為1123.1億元，減少22.3%，車輛銷售收入為1066.8億元，減少23.0%。 公司美股（美：LI）盤前跌1.8%，報18美元。



理想L9。（微博＠理想汽車）

料首季交付量8.5萬至9萬輛 減少3.1%至8.5%

於2026年第一季度，理想汽車預計車輛交付量為8.5萬至9萬輛，按年減少3.1%至8.5%。收入總額為204億至216億元，按年減少16.7%至21.3%。

公司於2026年1月和2月分別交付了27,668輛和26,421輛汽車。截至2026年2月28日，在全國，本公司於160個城市擁有539家零售中心。於2025年12月，公司進入埃及、哈薩克斯坦和阿塞拜疆市場，進一步擴大全球業務版圖。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，經過2025年的主動戰略調整，四季度以來在組織效率、供應能力和銷售體系方面開始看到積極變化，包括門店效率提升、理想i6產能問題緩解、以及理想i8銷量回升。2026年將迎來重要的產品周期，第二季度上市的全新理想L9將在動力系統、智能駕駛和底盤技術方面實現全面升級。

車首席財務官李鐵指，截至年末，公司現金儲備1,012 億元，依然保持強勁，為把握具身智能領域的廣闊機遇、加速全球拓展提供了充足動能。