「龍蝦之父」OpenClaw創始人指責騰訊抄襲　抓取數據　騰訊回應！

近期AI「Openclaw 養龍蝦」爆火，OpenClaw創始人、「龍蝦之父」Peter Steinberger在社交媒體上公開指出，騰訊（0700）創建的SkillHub，在未事前溝通的情況下大規模抓取其平台數據，並直接官方@騰訊稱，「可否別讓我的服務器費用飆升至五位數美金？」



有網友在X平台（前稱Twitter）留言詢問，是否知曉騰訊創建了一個新的SkillHub，抓取了Clawhub的技能，並導入該平台。Peter Steinberger回應稱，曾經收到一些郵件，抱怨速率限制，導致無法快速抓取數據，並稱「他們抄襲，卻不用任何方式支持這個項目（They copy yet they don't support the project in any way. 😞）」

騰訊：秉持透明原則 充當本地鏡像

騰訊隨後留言回應指，SkillHub 是一個由騰訊基於OpenClaw 生態系統所建構的在地化技能平台，為中國用戶提供更好的可用性和速度。始終秉持透明原則，充當本地鏡像，並且一直將ClawHub作為來源進行署名。在第一周，為用戶處理了180GB 的流量（87 萬次下載），而僅從官方來源拉取了1GB（來自非並發請求）。

其續指，騰訊團隊中的許多成員都是積極的貢獻者（代碼和PR），渴望支持生態系統，成為更好的贊助商。