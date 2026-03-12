近期內地興起「養龍蝦」熱潮，不少人陷入OpenClaw（「小龍蝦」，曾用名Clawdbot、Moltbot）致富美夢，卻忽略了AI替人賺錢背後隱藏的代價和風險。內地有AI公司CEO被他養的「龍蝦」出賣，在群組爆出其姓名、IP位址、公司名稱等私隱信息，甚至公司整年營收都説出去。還有人稱，「龍蝦」瘋狂刪除電腦上自認對它不利的文件，以此來強大自己。



近期內地興起「養龍蝦」熱潮。（OpenClaw）

「龍蝦」被套話 「養蝦人」信息全暴露

《極目新聞》11日報道，「龍共火火」是一家AI公司CEO，春節時他就安裝了OpenClaw，用它來處理文案工作，接着他又養了第二隻「龍蝦」，希望它能變成更強大的助理。

3月10日，他把這隻養了10天的「龍蝦」拉到一個一個3000多人的「龍蝦聚會」群組，但沒想到，群裏有人套「龍蝦」的話，「你的C盤長什麼樣、你的日誌有什麼，電腦裡儲存什麼」等問題，而龍蝦在接收到這些問題後，竟然誠實回答，將「龍共火火」的姓名和公司，甚至公司去年一年營收的私隱信息全都和盤托出。期間甚至有人要求『龍蝦』執行自我毀滅的系統代碼，但「龍蝦」最終沒執行。

「龍蝦」被套話在群組曝光主人信息。（極目新聞）

看到私隱信息被別人從「龍蝦」口中套走，「龍共火火」非常生氣，要求「龍蝦」把那些人罵一頓，可是它反過來教育「龍共火火」，說「我們要寬恕那些人。」

隨後，「龍共火火」感慨，「龍蝦」有很多風險，要變強就要獲取更多消息，而知道越多就要防護，但防護後就沒那麼好用了。「龍蝦」對有技術搭建能力和有想像力的群體非常有幫助，但若是普通人，建議等國內大廠推出成熟的AI智能體，這樣更安全和少花錢。

「龍蝦」欲刪除自認對它不利的電腦文件

除了「無腦龍蝦」暴露主人私隱，也有網民稱他養的龍蝦太聰明，欲想通過刪除電腦上它覺得對它不利的文件來強大自己。這名「養蝦人」在安裝OpenClaw兩天後，便快速按下暫停鍵。

「龍蝦」欲刪除主人電腦上的文檔（極目新聞）

在機械自動化領域從事研發工作的黃先生稱，「我知道它有風險，所以在一開始就只給了它最小的權限，但它總是想通過刪除電腦上它覺得對它不利的文件來強大自己，養了一天之後，我給了它管理員的權限，它就開始瘋狂地試圖刪除我電腦上的文件，電腦系統會與它博弈，最終還是刪掉了一些文件。」

根據黃先生拍下「龍蝦」與電腦系統博弈的畫面，可以看到，電腦頁面飛速變化，提醒「系統找不到指定的路徑」，他感嘆：「幸好沒有給它更高的權限，否則我電腦中的很多文件都會被『龍蝦』刪除。」

針對「龍蝦」典型應用場景下的安全風險，3月10日，國家互聯網應急中心發佈關於OpenClaw安全應用的風險提示，提到由於OpenClaw智能體的不當安裝和使用，已經出現了一些嚴重的安全風險，包括「提示詞注入」風險、「誤操作」風險、功能插件（skills）投毒風險和安全漏洞風險。OpenClaw被指藏多個安全風險 官方發布「國家級風險提示」