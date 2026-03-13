美團2026年管理層溝通會　CEO王興︰堅定國際化　聚焦即時零售

美團（3690）召開2026年管理層溝通會，公司CEO王興分享了自己對食雜零售業、國際化和AI的發展看法。



在提及美團國際化時，王興總結為，堅定國際化，聚焦國際化。「公司對國際化的信心是堅定的，決心是清晰的，但並不盲目擴張，不是各個業務都分別探索。」



堅定國際化 聚焦即時零售

王興指出，過去一年發展下來，公司對國際化的信心是堅定的，決心是清晰的。但要做的其實是相對聚焦，公司堅定的國際化不代表各個業務都應該在這個時候同步調的去，應該聚焦到核心「即時零售」上。

除中國香港地區外，美團Keeta已完成了中東海灣地區主要國家的覆蓋，並在巴西展業。王興說，巴西這個市場長遠來看有巨大價值，值得深耕，但在巴西的投入不應該全面鋪開，應該選取合適的地點，然後忘掉自己原來的成功經驗，打磨清楚模型之後再擴展。所以，美團在巴西會堅定發展，但不會盲目擴張。

美團Keeta

物理世界的數字化 將是AI非常重要的底座

對於AI發展，王興則指出，「移動互聯網和互聯網沒有本質區別，可能像玫瑰和芍藥，而AI和互聯網相比，就像猴與花的區別，量級和影響力要大得多。」

「『老專家』的經驗未必奏效，年輕人各種『奇奇怪怪』的想法將會持續迸發，面對AI浪潮，我們唯一能做的就是積極擁抱它。」王興表示，AI Agent對他的衝擊比ChatGPT衝擊更大，經歷過從互聯網到移動互聯網的變化，可以肯定的是，AI帶來的變化會比整個互聯網帶來的變化要大得多，它注定會創造巨大生產力，也一定會對組織、對工作模式帶來很大的變化。

王興表示，對於美團來說，物理世界的數字化將是AI非常重要的底座，雖然大模型越來越聰明，但可以想像，就算愛因斯坦當秘書，讓他訂一個餐廳，他依然不知道那個餐廳有沒有座位。這不是智力問題，而是信息問題。

美團已推出多款AI應用及自研大模型。 2025年，美團宣布將加強投入建設真實信息基建。基於全國本地生活信息基建，今年春節期間美團也上線了AI搜尋產品「問小團」。