美團無人機科學園至大埔汀角村航線啟動　每周6日為獨居長者送餐

Keeta Drone（美團無人機）與香港青少年服務處攜手合作的「大埔汀角村無人機航線」今日（27日）正式啟動，解決偏遠鄉郊長者送餐服務的三大困難，即路途遠、人手缺及輪候長。過往工作人員需由大埔市區出發，但受限於路面交通擠塞、人手與車輛資源有限，車程長逾1.5小時，如今無人機由科學園直線到達汀角村，送餐時間大幅縮短至約10多分鐘。



Keeta Drone 指，航線試行初期，計劃周一至六向合資格長者提供午晚兩餐的配送服務，工作人員只需專注最後100米的入戶派送，期望未來再探索運送藥物及生活物資等可能性。



「大埔汀角村無人機航線」解決偏遠鄉郊長者送餐服務三大困難

Keeta Drone 今日公布，載着「盆菜宴」模型的美團無人機（Keeta Drone），在今午由香港科學園起飛，在村長及過千名村民見證下，平穩降落在大埔汀角村村口的指定起降點，為今日舉行的「汀角村協天宮寶誕暨汀角村新春團拜」增添科技色彩，同時標誌由Keeta Drone 與香港青少年服務處攜手合作的「大埔汀角村無人機航線」正式啟動。

Keeta Drone 表示，該航線是Keeta Drone的「監管沙盒」試點項目，旨在善用低空物流科技，解決偏遠鄉郊長者送餐服務的三大困難，即路途遠、人手缺及輪候長，讓獨居長者能更快享用熱騰騰的飯菜，減輕前線及專業人員的交通時間。

工作人員過往由大埔市區出發逐家逐戶派飯

Keeta Drone 又指，香港青少年服務處長期承擔大埔區的長者送餐服務，惟汀角村等村落的位置偏遠，傳統模式需依賴工作人員由大埔市區出發，駕車沿途逐家逐戶派送，受限於路面交通擠塞、人手與車輛資源有限，送餐效率難以大幅提升。

據Keeta Drone 了解，目前區內仍有不少合資格長者處於送餐服務的輪候名單中，部份長者甚至需輪候數年才能獲安排服務。

1.5小時車程縮短至航程約10多分鐘 擬周一至六送餐

是次開通的無人機航線，由科學園出發直達汀角村，利用空中直線距離優勢避開地面交通擠塞，將原本逾1.5小時的車程，大幅縮短至約10多分鐘。航線試行初期，計劃周一至六提供午晚兩餐的配送服務（公眾假期除外）。

汀角村村長李潤喜表示，以前從沒想過無人機可幫忙送飯，認為對村內的獨居長者絕對是個好消息。「科技進步能幫助有需要的人，我們全村都非常支持。」

工作人員日後只需專注最後100米入戶派送

香港青少年服務處總幹事李婉表示，以往前線人員每日花費大量時間在往返村落，飯菜保溫是一大難題，此後同事只要在村口接收，專注最後100米的入戶派送，除了確保長者能夠吃到熱騰騰的飯菜外，同事更可爭取時間與長者聊天，關注他們的身心健康。

Keeta Drone香港業務負責人閆琰指，未來期望將此模式擴展至更多有着相近需求的社區，探索運送藥物及生活物資的更多可能性，為香港智慧城市建設貢獻力量。

